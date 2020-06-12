Госдепартамент США обвинил РФ в провокации турецкой интервенции в Ливии

Госдепартамент США считает, что Россия вмешивалась в дела Ливии, перебрасывая военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера». Такие действия РФ, согласно американской версии, спровоцировали интервенцию со стороны Турции.
По словам помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера, американская сторона обеспокоена действиями России в Ливии.
«Мы обеспокоены притоком в Ливию российской военной техники, оружия и наемников», — заявил Шенкер.
Соединенные Штаты призвали к деэскалации, чтобы ни РФ, ни другая страна не вмешивались в ливийские дела.
В конце мая Госдеп США обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию.(Газета.Ru)