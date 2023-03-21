Государственный департамент США в понедельник выступил с ежегодным отчётом о правах человека в странах мира за прошлый год. Доклад представил госсекретарь США Энтони Блинкен. В нём проанализированы 198 государств.

Такие отчёты Госдепартамент готовит уже почти 50 лет в сотрудничестве с местными и международными статистическими и правозащитными организациями. Сведения из разных стран рассматриваются на предмет соответствия международному законодательству и Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН.

В числе событий, вызвавших в 2022 году наибольшее беспокойство, авторы доклада назвали военное вторжение России в Украину, подавление массовых протестов в Иране, репрессии против мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая и притеснения женщин в Афганистане. Кроме того, критическая ситуация с гражданскими и политическими правами отмечена с Южном Судане, Сирии и Камбодже.

В отношении России в докладе отмечены многочисленные военные преступления, в которых подозреваются российские войска в Украине. Среди них — убийства мирных жителей, пытки, сексуальные преступления, насильственная депортация украинских граждан, включая детей. Кроме того, в самой России наблюдается недостаток независимости ветвей власти друг от друга и многочисленные нарушения демократического процесса на выборах 2018 и 2021 года.

В отношении Украины, помимо происходящих на её территории военных преступлений, указано, что в адрес украинских властей тоже имеются свидетельства о политических притеснениях. В их число входят случаи арестов и предполагаемых убийств — таких, как арест и убийство в марте 2022 года Дениса Киреева, который участвовал в первых украинско-российских переговорах. США критикуют слишком медленный ход расследования убийств и других преступлений во время «революции достоинства» 2013-2014 годов. Есть сообщения о жестоком обращении полиции с задержанными и о плохих условиях в тюрьмах.

Отчётов о соблюдении прав человека в самих США в докладе не содержится. (svoboda.org)