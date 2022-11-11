Мы продолжим прилагать усилия, чтобы быть рядом с нашими партнерами, поддерживать их и, в конечном итоге, противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана в регионе и, возможно, за его пределами.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

На вопрос журналиста о позиции США относительно нарастающей острой риторики Ирана против Азербайджана, Прайс ответил:

«Мы очень четко заявили, что Иран представляет угрозу для региона. Мы будем продолжать быть рядом с нашими партнерами, поддерживать их и, в конечном итоге, противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана в регионе и, возможно, за его пределами».