Госдепартамент США одобрил возможную продажу на Тайвань оборудования для истребителей F-16 на сумму $500 млн.

В пресс-релизе Госдепа сказано, что в эту поставку войдут используемые на этих истребителях системы поиска и слежения в инфракрасном спектре.

Пентагон сообщил, что эти поставки «не подпадают под определение основного военного оборудования», и поэтому «соответствуют политике и законодательству США».

«Предлагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США. Она также поддерживает усилия потребителя в сфере модернизации его вооруженных сил и его оборонительных возможностей», — отмечается в коммюнике Пентагона.

В Вашингтоне полагают, что у Тайваня не возникнет никаких трудностей с принятием этого оборудования на баланс его вооруженных сил, и сделка не изменит основного военного баланса в регионе.