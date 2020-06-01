Госдеп предлагает $5 млн за помощь в задержании куратора программы криптовалюты Венесуэлы

Госдепартамент США объявил о награде в $5 млн за информацию, которая приведет к аресту Хоселита Рамиреса Камачо — руководителя венесуэльского правительственного органа, который регулирует вопросы использования национальной криптовалюты петро. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Сегодня Госдепартамент объявил о награде за информацию, которая приведет к задержанию и/или привлечению к ответственности гражданина Венесуэлы Хоселита де ла Тринидад Рамиреса Камачо за участие в транснациональной организованной преступности», — утверждается в документе.(ТАСС)

| 2020-06-01T20:46:29+04:00 1 июня 2020, 21:31|12345 (Пока оценок нет)
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