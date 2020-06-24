Госдеп пообещал 10 млн долларов за голову нового главаря ИГ

Госдепартамент повысил с 5 млн долларов США до 10 млн долларов США награду за сведения, которые позволят установить, где находится новый главарь террористической группировки «Исламское государство» Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США, распространенном в среду.

В документе констатируется, что указанный террорист, согласно сведениям Вашингтона, причастен к убийствам и похищениям езидов в Ираке, а также руководил различными вылазками ИГ. США считают его преемником Абу Бакра аль-Багдади, который ранее являлся главарем ИГ.

| 2020-06-24T22:06:52+04:00 24 июня 2020, 22:59|12345 (Пока оценок нет)
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