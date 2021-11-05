Госдепартамент США по итогам проведенного расследования так и не смог найти подаренную бывшему госсекретарю Майклу Помпео бутылку японского виски за $5,8 тыс. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе выполняющего надзорные функции аппарата генерального инспектора внешнеполитического ведомства.

По итогам проведенного расследования не удалось также найти золотую монету и различные сувениры, которые предыдущая администрация 45-го президента Дональда Трампа приготовила в качестве подарков к запланированному на прошлый год саммиту лидеров стран Группы семи (G7) в США, который так и не состоялся.

Когда в январе нынешнего года пост президента страны занял демократ Джо Байден в Госдепартаменте обнаружили пропажу ряда предметов со склада, где хранились подарки, которые власти других государств преподносили американским должностным лицам. Не нашли и бутылку 30-летнего виски Suntory Hibiki, которую Помпео подарило правительство Японии в 2019 году. Ранее бывший госсекретарь заявил, что никогда не получал эту бутылку виски, и отрицал свою осведомленность о подарке.

Служба протокола Госдепартамента попросила в январе аппарат генерального инспектора внешнеполитического ведомства расследовать исчезновение бутылки, а также ряда других предметов. В опубликованном докладе говорится, что были обнаружены только восемь пропавших фарфоровых и медных ваз общей стоимостью $20 тыс., которые были приобретены для лидеров стран G7.