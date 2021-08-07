В ЮАР в провинции Фри-Стейт город Брандфорт переименовали в честь борца с апартеидом и второй жены Нельсона Манделы. Теперь город называется Винни Мандела, пишет SABC.

«Переименование города проведено на основе закона о Совете по географическим названиям Южной Африки. Очень важно, чтобы наши географические названия отражали историю и великих людей страны», — сказал министр спорта, искусства и культуры ЮАР Нати Мтетвы.

Брандфорт был основан в 1866 году. Свое название город получил в честь Йоханнеса Бранда, четвертого президента независимой бурской республики Оранжевое свободное государство, основанной в 1854 году. В городе проживает чуть более трех тысяч человек.

Винни Мандела жила в Брандфорте в ссылке с 1977 по 1985 годы. Винни была супругой Нельсона Манделы 38 лет, их брак расторгнут в 1996 году. Весной 2018 года женщина скончалась. (Korrespondent.net)