На стартовой cтранице Google.ru появился дудл, посвященный 80-летию известного во всем мире ученого Стивена Хокинга, научные работы которого стали настоящим прорывом в астрофизике.

Стивен Хокиниценг родился 8 января 1942 года в Великобритании, в Оксфорде. Любовь к науке передалась ученому от родителей, которые были выпускниками Оксфордского университета. Они поддерживали его тягу к знаниям на протяжении долгих лет.

В старших классах Хокинг отличался особенным интересом к математике и физике. В 1963 году он окончил физический факультет Оксфорда. В тот же год ученому поставили диагноз боковой амиотрофический склероз.

Стремительное течение болезни привело к полному параличу Хокинга. Несмотря на свой диагноз, ученый продолжил обучение и поступил в Кембриджский университет. В 1966 году ему присвоили докторскую степень.

Главным научным достижением Хокинга стало открытие теории «испарения» черных дыр, которую назвали «излучение Хокинга». Также он писал научно-популярные книги для детей и взрослых, самой известной из которых стала «Краткая история времени».

Хокинг умер в возрасте 76 лет 14 марта 2018 года.

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