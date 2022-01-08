На стартовой cтранице Google.ru появился дудл, посвященный 80-летию известного во всем мире ученого Стивена Хокинга, научные работы которого стали настоящим прорывом в астрофизике.
Стивен Хокиниценг родился 8 января 1942 года в Великобритании, в Оксфорде. Любовь к науке передалась ученому от родителей, которые были выпускниками Оксфордского университета. Они поддерживали его тягу к знаниям на протяжении долгих лет.
В старших классах Хокинг отличался особенным интересом к математике и физике. В 1963 году он окончил физический факультет Оксфорда. В тот же год ученому поставили диагноз боковой амиотрофический склероз.
Главным научным достижением Хокинга стало открытие теории «испарения» черных дыр, которую назвали «излучение Хокинга». Также он писал научно-популярные книги для детей и взрослых, самой известной из которых стала «Краткая история времени».
Хокинг умер в возрасте 76 лет 14 марта 2018 года.
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