Google поможет людям соблюдать социальную дистанцию

Компания Google представила мобильное приложение, которое использует технологию дополненной реальности. Оно поможет людям соблюдать социальную дистанцию, сообщает The Sun.

В приложении под названием Sodar пользователи смогут нарисовать вокруг себя виртуальный круг, с помощью которого можно успешно держать приемлемую двухметровую дистанцию. Если кто-либо нарушит границы персонального круга человека, то программа предупредит об этом.

Разработчики отмечают, что+

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+визуализация данных мер в значительной степени облегчит их соблюдение.

| 2020-05-30T10:14:41+04:00 30 мая 2020, 11:20|12345 (Пока оценок нет)
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