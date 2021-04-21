Google нашел причину массового сбоя приложений для Android-смартфонов

В компании Google объяснили причины массового сбоя софта в операционной системе Android. Мартовский инцидент затронул пользователей по всему миру.

Проблема возникла из-за сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, использующие сетевые компоненты. Причиной сбоя называется несовершенство технологии.

Программисты компании внесли патчи для приложений Chrome и Android System WebView. Последнее получило безопасный режим — теперь софт будет автоматически возвращаться в исходное состояние при возникновении сбоя.