Google нашел причину массового сбоя приложений для Android-смартфонов

В компании Google объяснили причины массового сбоя софта в операционной системе Android. Мартовский инцидент затронул пользователей по всему миру.
Проблема возникла из-за сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, использующие сетевые компоненты. Причиной сбоя называется несовершенство технологии.
Программисты компании внесли патчи для приложений Chrome и Android System WebView. Последнее получило безопасный режим — теперь софт будет автоматически возвращаться в исходное состояние при возникновении сбоя.
| 2021-04-21T17:00:20+04:00 21 апреля 2021, 18:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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