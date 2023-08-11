Google заблокировала корпоративные сервисы Google Workspace нескольким российским компаниям, попавшим под санкции США. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в двух крупных IT-компаниях.

Из-за этого компании с данными в Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т. д.) теперь могут лишиться информации, если не проводили резервное копирование на альтернативные рабочие пространства.

По словам источников, массовая блокировка началась в ночь на 10 августа со стороны Google.

«Есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google», — отметил один из них.

В рассылке, которая пришла сотрудникам российских IT-компаний, Google аргументировала блокировку «спам-сообщениями».

Руководитель отдела развития облачных решений Softline (дистрибутор решений Google Workspace) Кирилл Винокуров рассказал, что Google может заблокировать аккаунты за нарушение правил использования сервисов. Пока, по его словам, всплеска блокировок не наблюдалось.