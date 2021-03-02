Гонки без зрителей: Формула – 1 в Баку состоится, но с рядом ограничений

Сегодня операционная компания Baku City Circuit (BCC) провела брифинг, в ходе которого журналистам в деталях рассказали о том, как пройдут «королевские гонки» в Баку 4-6 июня, сообщает #.

Гран-при Азербайджана «Формулы – 1» пройдет с существенными ограничениями, которые коснулись абсолютно всех стран, принимающих сезон самой зрелищной гонки мира.

Напомним, что в прошлом году гонка была отменена из – за пандемии Covid-19. В этом году звезды Ф1 прокатятся по улицам Баку, но зрители не смогут поболеть за любимых гонщиков. Причина все та же – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Итак, главные ограничения: гоночный уик-энд сокращается с 4 до 3 дней, отсутствие зрительских трибун, отмена всех развлекательных мероприятий и концертов в рамках «Формулы – 1» и упрощенная система награждения победителей гонки. В связи с тем, что гонка пройдет без зрителей, строительство трибун в этом году не состоится. Соответственно, отменяются такие популярные мероприятия как экскурсии в паддок Ф1, фан встречи с пилотами и т.д.

Ограничения коснулись и журналистов, которые получат доступ работать на Ф1. Организаторы с сожалением заявили о том, что представители местных телеканалов и радиокомпаний по решению владельцев чемпионата не смогут освещать гонку в этом году. Не будут монтироваться и комментаторские будки. Согласно новым правилам социального дистанцирования, значительно сократится количество мест для журналистов в пресс-центре, которые будут поровну распределены между местными и иностранными журналистами. Все пресс-конференции во время гоночного уик-энда будут проходить в онлайн-формате, а наблюдать непосредственно за гонкой журналисты смогут с помощью мониторов, установленных в пресс-центре.

Аккредитация на Гран При Азербайджана «Формулы — 1» уже стартовала и продлится до 20 марта. Представители СМИ, допуск которых разрешен согласно обновленному регламенту, должны заполнить на сайте «Бакинского городского кольца» соответствующую форму заявки, загрузить в систему требуемые документы.

15 февраля был дан старт регистрации волонтеров, и как подчеркнули на брифинге, в течении первых 60 часов после начала было зарегистрировано рекордное количество желающих – свыше 7 000 человек. В этом году организаторы планирует привлечь около 1500 волонтеров.

Невзирая на все ограничения, организаторы Гран-при Азербайджана отметили важность проведения гонки в Баку, подчеркнув, что отказ от проведения гонки был бы чреват штрафом. При этом, сумма штрафа не была озвучена в ходе брифинга.

Предстоящая гонка Ф1 в Баку станет пятой по счету. Работа по подготовке трассы начнется в мае, в связи с чем, движение на некоторых улицах столицы будет ограничено.

Что касается изменений нового сезона непосредственно в составе команд, то некоторые пилоты пересели в новые болиды. Кроме того, наложены ограничения и на бюджеты команд текущего сезона, который, как отметили организаторы, не может превышать отметку в 150 миллионов долларов.

Среди новшеств сезона – гонки среди женщин.

Подводя итог встречи, глава отдела по связям с общественностью Baku City Circuit Аян Наджаф резюмировала, что все вынужденные ограничения не доставляют радости ни болельщикам, ни организаторам, однако, как подчеркнула она, надо ответственно подходить к сложившейся ситуации, чтобы не повторить печальную судьбу Гран-при Австралии – 2020, где гонка была отменена буквально за несколько часов до начала первой тренировочной сессии по причине положительных тестов на коронавирус у технического персонала.

К слову, в этом году сезон стартует 28 марта не в Австралии, а в Бахрейне.