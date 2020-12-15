Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена

В шести американских штатах, где действующий президент США, республиканец Дональд Трамп наиболее активно оспаривал результаты голосования на всеобщих выборах 3 ноября, члены Коллегии выборщиков в понедельник, 14 декабря, отдали свои голоса за его соперника, демократа Джозефа Байдена.

По данным AP, Байден, как и ожидалось, обошел Трампа по количеству голосов: 306 против 232. Необходимая отметка для объявления официальной победы (270) пересечена после завершения процедуры в традиционной преимущественно продемократический настроенной Калифорнии (55 выборщиков). (DW)