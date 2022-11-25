Сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюцию, в которой массовый голод 1932-33 годов — Голодомор — признан актом геноцида народа Украины. Сейчас аналогичную резолюцию рассматривает немецкий Бундестаг — она может быть принята в следующую среду.

По словам депутата румынского парламента от правящей Национальной либеральной партии Александру Мурару, «Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами СССР. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы.» В румынской резолюции осуждаются также события 1946-1947 годов, когда румыны в Бессарабии (советской Молдавской ССР) были подвергнуты намеренному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации.

Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, ещё в 2018 году. В апреле 2022 года такое же решение приняли власти Чехии.

Голодомор — массовый голод в Украинской ССР в 1932-1933 годах — был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся Советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Имели место случаи голодных бунтов, детоубийств и людоедства. Также крестьяне подвергались массовым репрессиям. Верховная Рада Украины признала голодомор геноцидом в 2006 году. (svoboda.org)