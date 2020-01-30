Гоголь и выборы в Милли Меджлис

«Вот… смотрите, как одурачен городничий… Мало того, что пойдешь в посмешище -найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит, вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь!.. Эх, вы…». Эти строки из гоголевской комедии «Ревизор» написаны более полутора столетий назад, но они до невозможности актуальны и поныне.

Судите сами. Вот, проходят в Азербайджане внеочередные парламентские выборы. За мандат депутата, совершенно не смущаясь, решили бороться глубоко различные персонажи. Тут, к примеру, есть многократные депутаты прежних созывов, отчего-то уверенные в том, что уши избирателей готовы выдержать любую порцию лапши. Они не понимают, что настали иные времена и гражданский, общественный контроль слишком велик, что невозможно обманывать потенциальных избирателей, приписывая себе героическую борьбу за их права, в век интернета и социальных сетей, когда обо всех и все известно.

В итоге, происходит конфуз. В социальных сетях, в СМИ полно роликов, свидетельствующих о том, что в очень большом числе случаев граждане даже не знают, кто является их действующим депутатом. И это даже после того, как опрошенным на улицах называют имена этих парламентариев, порой сидящих в креслах ММ не один, а два и даже три срока! Уже грустно. А бывают ведь и куда более позорные случаи.

Приходит действующий депутат ММ на встречу с народом, надеясь задобрить всех сладкими речами и могучими обещаниями, но в ответ слышит, мягко говоря, упреки. Сетуют люди на то, что за все свои предыдущие сроки, что мотал парламентарий в ММ, не видели они его в своих дворах, домах, не чувствовали его поддержки, не слышали его выступлений в ММ. В общем, советуют люди идти борцу за новым депутатским мандатом вовсе не в парламент. Шлет его широкая общественность в долгое эротическое путешествие.

Идем далее. Крайнее удивление у граждан республики вызывают и те господа, что пытаются победить время. Это я про тех кандидатов в депутаты, что прожили на этом свете более 70-75 лет, а все убеждают самих себя и всех в том, что им известен рецепт, если не бессмертия, то вечной молодости. Конкурировать с ними, в плане саркастических замечаний в свой адрес, могут разве что те мандатоборцы, что ринулись выкладывать в соцсетях и в СМИ свои фото, где они целуют избирателей – в щеки, руки, ноги.

Кроме того, есть еще среди кандидатов в депутаты ММ и откровенные лузеры. Вот смотришь на их фото в соцсетях, хочется милостыню дать. До того грустный и жалкий вид у некоторых! И ведь знают они сами об этом, видят, что даже в Фейсбук их посты и фото набирают всего пару-тройку «лайков» при одном или двух комментариях, но таки прут в парламент! Их, конечно, право, но стоит ли выставлять себя на посмешище?!

А что можно сказать о молодых да ранних кандидатах?! Нет, есть и те, кто в молодые годы уже имеют немалый багаж достижений, управленческого опыта, у кого есть четкое видение того, ради чего он хочет стать депутатом парламента. Но таких — катастрофическое меньшинство! Куда больше тех, кто явно переоценивает свою значимость для общества, кто не созрел для участия в работе ММ, кто пытается пролезть туда за счет влиятельных связей или больших денег.

Омерзительно все это? Конечно! В целом, несмотря на утверждения, что нынешняя предвыборная гонка слишком коротка по времени, уже хочется скорейшего ее завершения. Сложно спокойно реагировать на всю эту галерею физиономий, в подавляющем большинстве случаев, представляющую собой тех, кто живет в каком-то параллельном мире, где есть только их раздутое самомнение и неутомимая жажда заполучить вожделенный депутатский мандат.

Но, признавая очевидное, не пора ли нам задуматься о том, что эти кандидаты в депутаты не свалились на головы избирателей из поднебесья, не высадились в наши дворы на летающих тарелках, не были засланы другими государствами, не выросли грибами после дождя. Все это – продукты нашего времени, наших реалий. Это такие же азербайджанцы, как и мы. Давайте пообщаемся с жителями нашей прекрасной страны и увидим, что перед нами огромное число людей, после короткого разговора с которыми затем долго пребываешь в шоке.

Тут тебе и огромная армия необразованных, безграмотных людей, уверенных, что в состоянии управлять не только предприятиями, но и самим государством! Тут тебе и отряды ищущих, кому бы дать взятку для решения того или иного вопроса, но не желающих идти законным путем. Тут же и те, кто жалуется на коррупцию в школах, но не хочет написать элементарного заявления, дабы дать ход расследованию этих фактов. Тут же и желающие урвать у государства по максимуму, но бьющих себя в грудь «патриотами».

Тут же и провокаторы разного масштаба, готовые за пару сотен манатов сыграть любую роль, в любом представлении. Тут и ширящийся круг тех, кто привык покупать водительские права, а потом жалуется на хаос на дорогах и большое число аварий. Тут и те, кто смотрят телевизионные шоу с участием дам и господ с нецензурным выражением лица, которые засорили наш телеэфир! А ведь очевидно, что эти дамы и господа из телеящика есть только потому, что их смотрят, повышают рейтинг их программ!

Наконец, среди нас, не ослепленных борьбой за кресло в ММ, есть огромная прослойка привыкших игнорировать правила стояния в очереди. Среди нас великое множество тех, кто переходит дорогу в неположенном месте, кто выбрасывает мусор из окна своей квартиры. Стоит ли после этого удивляться, что у нас такие кандидаты в депутаты? Уверен, что нет. Правильнее будет вспомнить крылатую фразу из произведения великого Гоголя: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь! Эх, вы…».