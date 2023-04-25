Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан прибыли в Москву.

Как сообщает агентство Анадолу самолет с турецкой делегацией приземлился в аэропорту «Внуково», где их встречали представители российских властей, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и др.

Акар и Фидан будут представлять Анкару на четырехсторонней встрече по Сирии с участием глав оборонных ведомств и разведслужб Турции, РФ, Ирана и режима Башара Асада.

В рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.