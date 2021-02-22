Главы МИД Польши и Украины призвали США остановить «Северный поток — 2»

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена «положить конец» строительству «Северного потока — 2». Их обращение опубликовано в журнале Politico.
В частности, Рау и Кулеба заявили, что Россия продавливает свои интересы в мире через энергоснабжение. По мнению министров, Москве «позволили зайти слишком далеко» в реализации проекта.
Они подчеркнули, что газопровод укрепит контроль России над поставками газа в Европу и к тому же убедит украинскую общественность в том, что Запад не заботится о собственных принципах или безопасности и процветании Украины.
«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», — заявили главы ведомств.
Рау и Кулеба уверены, что позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие».