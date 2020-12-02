Главы МИД стран НАТО высказались за меры по сдерживанию России

Главы МИД стран НАТО высказались «за сдерживание России», но считают важным не отказываться от диалога.
Как передает РИА Новости, об этом сказал на пресс-конференции в Брюсселе глава альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний министров иностранных дел стран-союзниц.
«Мы адаптируем потенциал НАТО по сдерживанию, чтобы реагировать на дестабилизирующие действия со стороны России. В то же время, мы все согласны, что должны стремиться к диалогу с Россией», — сказал он.
Генсек НАТО отметил «нарушения и подрыв договоров со стороны России», не уточнив, о чем идет речь. По его словам, «Россия также развертывает вооружения».
Встреча глав МИД НАТО проходит 1-2 декабря в режиме видеоконференции.