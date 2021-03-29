Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Таджикистане

В рамках визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Таджикистан состоялась его встреча с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в МИД, министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о работе, проделанной азербайджанской стороной в рамках постконфликтной реконструкции и восстановления.

Стороны также обсудили вопросы, входящие в повестку дня двустороннего сотрудничества, и с удовлетворением отметили, что с 1 апреля вступит в силу «Протокол №1 о внесении изменений в подписанное в Баку соглашение между Азербайджаном и Турцией о взаимном освобождении от виз», и с этой даты наши граждане смогут использовать удостоверение личности в качестве пограничного документа.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.