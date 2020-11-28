Главой Пентагона при Байдене может стать темнокожий

Демократ Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов в США, рассматривает отставного генерала Ллойда Остина в качестве одного из кандидатов на должность министра обороны страны. Об этом, как передает Газета.Ру, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается, в 2013-2016 годах Остин стоял во главе Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). В случае утверждения его кандидатуры, то он будет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.

По данным источников, в списке претендентов на пост главы военного ведомства есть и Джей Джонсон, который с 2013 по 2017 год был главой Министерства внутренней безопасности. Собеседники издания указали, что Байден также рассматривает на эту должность сенатора от штата Иллинойс Тэмми Дакуорта и экс-замминистра обороны по политике Мишель Флорной.