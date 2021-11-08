Сегодня, в День Победы, свои поздравления азербайджанскому народу озвучивают президенты, премьер-министры, депутаты парламентов самых разных стран мира. Причем, не только действующие, но и бывшие. Я приведу пример всего двух, из числа очень многочисленных поздравлений в адрес нашей страны. Они мне запомнились тем, что их авторы правильно поняли главную причину нашей победы.

Начну с экс-президента Украины Виктора Ющенко, который принял участие в работе VIII Глобального Форума в Баку, а также посетил освобожденный Физулинский район, увидел построенный в рекордно короткие сроки Международный аэропорт и Дорогу Победы, побывал в освобожденной и возрождающейся Шуше. В интервью Caliber.az, он справедливо заметил, что для ведения войны нужны не только сильная экономика и хорошее оружие.

«Все это у Азербайджана было и есть. Но еще более важным является национальный дух. За 30 лет в Азербайджане было сформировано главное условие победы – высокий патриотический дух, на базе которого было сформировано уникальное национальное единство народа. Победа стала результатом того патриотического духа, который обрел азербайджанский народ. Этот дух мобилизовал и молодых, и старых, и мужчин, и женщин», отметил В.Ющенко.

Экс-президент Украины абсолютно прав. Возвращение оккупированных Арменией территорий ценой любых жертв — это была общенациональная идея. С этой мыслью, на протяжении 28 лет, жили все граждане Азербайджана, вне зависимости от национальности, возраста, профессии и политических пристрастий. Поэтому, как Первую Карабахскую Войну, так и сейчас, в ходе 44-дневной Отечественной Войны, среди отдавших жизнь за Родину были не только азербайджанцы, но и русские, украинцы, евреи, лезгины, талыши и представители иных национальностей. Шехидами стали представители различных партий, возрастов.

И память о них жива. Именно в уважении к ним воспитываются новые поколения граждан страны. И именно этот момент особо подчеркнул экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза, опубликовав на своей странице в Фейсбук пост, вызвавший огромный резонанс. » Бакинское кафе, надпись на объявлении гласит: «Мы в вечном долгу перед вашими отцами. Счет оплачен вашими родителями». В этом кафе бесплатно угощают детей героев, погибших в 44-дневной войне. И это лишь один из множества моментов, которые показывают не только важность этой Победы для государства, но и то, как её воспринимают сами азербайджанцы и почему её удалось достичь. А главное, что азербайджанцы помнят и чтят всех погибших в этой войне. Этот принцип не только декларируется официально, но и является нормой для граждан», написал Б.Береза.

Он указал, что сегодня в Азербайджане впервые отмечается День Победы в 44-дневной Отечественной войне, благодаря которой началось восстановление территориальной целостности государства.» Эта Победа стала возможна благодаря тому, что 30 лет в Азербайджане не забывали о своей земле, и никто не устал от войны. Эта Победы стала возможна, потому что идея возврата своей территории стала национальной идеей, которая объединила всю страну. Эта Победа стала возможна, потому что в Баку не только ежедневно говорили, что «Нагорный Карабах — это Азербайджан», но и прикладывали множество сил и средств для того, чтоб в итоге вернуть его, свою землю. И сделали все возможное, чтобы победить», — написал Б.Береза. Он тоже, конечно же, прав. И это то, чем мы все можем и даже должны гордиться, что мы должны беречь.