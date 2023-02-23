Люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина сотрудничают с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».

На вопрос о том, много ли таких агентов, он ответил, что «они есть», однако количество назвать отказался. При этом Буданов отметил, что заниматься вербовкой стало проще. «Поскольку ситуация в Российской Федерации действительно ухудшается с каждым днем, то находить людей, идущих на сотрудничество, каждый день становится все легче», — пояснил он.

Комментируя мотивы ближайших соратников Путина, которые соглашаются на взаимодействие с ГУР, Буданов сказал, что таким образом они рассчитывают обеспечить себе «возможность нормального существования в будущем».

Что касается рисков возможной дезинформации, Буданов отметил, что «это очень легко проверяется», и в разведке верят «не словам, а фактам». «Если человек уверяет, что завтра пойдет дождь, но дождь не пошел, а затем говорит: «Ошибся, послезавтра точно будет», но послезавтра дождь тоже не пошел; возможно, он ошибся, но в таком случае будет ли доверие такому лицу? Нет, не будет», — добавил глава ГУР. (moscowtimes.ru)