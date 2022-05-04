Главный раввин РФ по версии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Берл Лазар назвал шокирующим заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и главе нацистской Германии Адольфе Гитлере. Об этом сообщает Jewish Telegraphic Agency.

«Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку», — сказал он.

Лазар добавил, что в этом случае можно будет считать инцидент исчерпанным.

Также раввин прокомментировал заявление МИД РФ, который накануне обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Киеве.

По его словам, неуместно проводить любые сравнения между холокостом и текущими событиями на Украине. (Газета.Ру)