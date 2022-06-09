Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он и его супруга Дара Гольдшмидт подверглись давлению со стороны российских властей, требовавших от них публичной поддержки «спецоперации» в Украине, но они отказались, написала в Twitter их невестка, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт вечером в среду, 7 июня.

По ее словам, раввин с женой улетели в Венгрию через две недели после начала войны и затем посетили несколько стран Восточной Европы, где собирали деньги на помощь украинским беженцам. После этого они прибыли в Иерусалим, рассказала Чижик-Гольдшмидт. «Сейчас они находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет», — написала она.

Одновременно журналистка опубликовала ссылку на статью французского издания Le Figaro, которое также сообщило об отъезде главного раввина Москвы из РФ в связи с отказом поддержать войну в Украине. По информации газеты, на Гольдшмидта оказывали давление Кремль и ФСБ.

В интервью «Медузе» представитель Гольдшмидта указал, что раввину «посоветовали пока не возвращаться в Москву». Между тем в Московской хоральной синагоге в интервью телеканалу RTVI опровергли информацию о политических причинах отъезда из РФ Гольдшмидта и заявили, что он вернется. «Нет, это не так, абсолютно ложная информация. У него сначала внук родился, а потом отец в больнице оказался, поэтому он временно уехал», — сообщили в синагоге.

Пинхас Гольдшмидт с 2011 года возглавляет Совет раввинов Европы (CER), в которой, состоят около 1000 раввинов. Недавно он также был переизбран главным раввином Москвы на семь лет. По данным Jerusalem Post, против его избрания выступали многие представители местной еврейской общины, но эту кандидатуру успешно поддержали израильские раввины. (DW)