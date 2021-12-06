Благотворительная акция для детей шехидов и участников войны, организованная Министерством Обороны Азербайджанской республики и Главным управлением культуры города Баку с участием пластического хирурга клиники “Medilux” Дильгама Магеррамова продолжается, сообщает #.

Ведущая акции Кенюль Магеррамова, поприветствовав участников, проинформировала всех о предыдущих мероприятиях данной акции.

Начальник отдела по работе с женщинами и семьями военнослужащих Главного Управления личного состава Министерства обороны Зумруд Самедова, председатель Низаминского районного филиала Общественной организации Инвалидов, Ветеранов и Семей Шехидов Азербайджана Мехи Мехтиев, директор Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы № 2 Олимпийских резервов Спортивного центра «Təhsil» Аждар Джафаров, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер, 26-ти кратный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов, также известные деятели культуры и искусств выразили свои искренние пожелания.

Члены семей шехидов и участников войны поблагодарили организаторов за заботу и внимание.

Главное Управление и впредь будет продолжать такие акции и оказывать должное внимание семьям шехидов и участникам Карабахской войны.