Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что комментарии советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес грузинского правительства вредят отношениям двух стран.

Об этом сообщает портал Новости — Грузия, пишет «Европейская правда».

«Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом же режиме, и очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами», — заявил Дарчиашвили.

По его словам, правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине.

28 апреля в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» Арестович обратился к властям Грузии, используя слово «зайчики».

Он сказал, что грузинское руководство ведет себя «как-то странно», однако грузинский народ оценит позицию и заявления властей в отношении Украины на предстоящих выборах.

Ранее в правительстве Грузии призвали украинские власти вернуть посла и не требовать введения санкций против РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский дал понять, что посол Украины не вернется в Тбилиси без радикального изменения в действиях грузинских властей, которые сейчас, по его мнению, не демонстрируют дружественного отношения к Украине.

Как известно, действия властей, а также оппозиции вызывают критику и в самой Грузии: более 60% грузин не поддерживают ни одну из политсил или не хотят отвечать