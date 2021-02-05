Главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» арестовали

Лидер террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене, следует из доклада, представленного группой мониторинга в Совет Безопасности ООН.

«Группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» испытывала серьезные проблемы в конце 2020 года. Ее лидер Халид Батарфи в октябре был арестован в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра», — говорится в документе. Наблюдатели сообщают, что заместитель главаря Саад Атеф аль-Авлаки был убит в ходе той же операции.