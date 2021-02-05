Главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» арестовали

Лидер террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене, следует из доклада, представленного группой мониторинга в Совет Безопасности ООН.
«Группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» испытывала серьезные проблемы в конце 2020 года. Ее лидер Халид Батарфи в октябре был арестован в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра», — говорится в документе. Наблюдатели сообщают, что заместитель главаря Саад Атеф аль-Авлаки был убит в ходе той же операции.
Осенью 2018 года госдепартамент США объявил о повышении с пяти до десяти миллионов долларов размера вознаграждения за информацию, которая поможет в поимке Батарфи.
| 2021-02-05T09:04:22+04:00 5 февраля 2021, 12:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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