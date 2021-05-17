Глава ВОЗ заявил о мировом вакцинном апартеиде

Весь мир в настоящее время находится в ситуации «вакцинного апартеида», заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мир находится в условиях «вакцинного апартеида». Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют 45% мировых вакцин. Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин. Так что разрыв действительно огромен», — сказал гендиректор ВОЗ в ходе онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира.