Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после пандемии COVID-19.

Как передает ТАСС, обеспокоенность по этому поводу гендиректор выразил в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Главе ВОЗ, выступившему на форуме, задали вопрос, считает ли он возможным предотвращение новой пандемии. Отвечая на него, Гебрейесус сказал: «Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы». «Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией, — продолжил Гебрейесус. — Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство».

Генеральный директор ВОЗ обратил внимание на отсутствие должных инвестиций в подготовительные мероприятия. «Можно ли быть готовым к пандемии при таком положении дел? Не думаю», — резюмировал он.