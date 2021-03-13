Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

По его словам, организация опубликовала новую стратегию и бюджет для проекта на 2021 год.

«На данный момент ACT-Accelerator выделено 11 миллиардов долларов, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов… Мы призываем страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление», — сказал глава ВОЗ на брифинге.

Он добавил, что чем дольше дефицит финансирования остается неликвидированным, «тем труднее это понять». Гебрейесус отметил, что это лишь малая доля от более чем 13 триллионов долларов. Такую сумму, по оценкам МВФ, на сегодняшний день страны с высоким уровнем дохода израсходовали на налогово-бюджетное стимулирование.(РИА Новости)