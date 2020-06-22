Глава ВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий

Последствия пандемии новой коронавирусной инфекции и вызванных ею кризисов будут ощущаться в течение десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на виртуальном саммите здравоохранения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пандемия вызвала не только кризис здравоохранения, но и экономический и социальный кризисы, отметил Гебрейесус. Он добавил, что в некоторых странах на фоне распространения коронавируса наблюдается и политический кризис.

При этом глава организации подчеркнул, что пандемию не удастся победить в «разделенном мире», а политизация ситуации лишь обостряет ее.

| 2020-06-22T18:47:22+04:00 22 июня 2020, 18:52|12345 (Пока оценок нет)
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