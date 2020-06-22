Глава ВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий

Последствия пандемии новой коронавирусной инфекции и вызванных ею кризисов будут ощущаться в течение десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на виртуальном саммите здравоохранения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пандемия вызвала не только кризис здравоохранения, но и экономический и социальный кризисы, отметил Гебрейесус. Он добавил, что в некоторых странах на фоне распространения коронавируса наблюдается и политический кризис.

При этом глава организации подчеркнул, что пандемию не удастся победить в «разделенном мире», а политизация ситуации лишь обостряет ее.