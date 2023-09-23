Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что в 2022 году сервис спутникового доступа в интернет Starlink в течение месяца не работал над Крымом.

Ранее три американских сенатора-демократов потребовали от министра обороны США Ллойда Остина ответить на вопросы о том, действительно ли предприниматель Илон Маск отказался активировать по запросу украинских властей Starlink на территории Крыма в 2022 году. Предприниматель заявлял, что отклонил такой запрос, так как хотел помочь людям. Маск считает, что Starlink нельзя использовать для нападения Киева на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании. Он также объяснял свой поступок действием антироссийских санкций.

«Это правда, он ранее действительно отключал сервис над Крымом. Но это только половина правды. <…> Этот конкретный случай, о котором все говорят, — там было отключение покрытия над Крымом, но оно было не одномоментным. Отключение длилось месяц, могли быть и еще какие-то конкретные случаи, я не знаю. Но я абсолютно уверен, что в начальный период покрытия не было совсем», — сказал он в интервью порталу War Zone.