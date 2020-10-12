Глава Таджикистана в пятый раз избран президентом

Центральная избирательная комиссия огласила результаты президентских выборов в Таджикистане. Победил действующий глава государства Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), передает ТАСС.

Явка на выборах, по данным ЦИК, составила 85,3%. При этом Рахмон набрал 90,9% голосов. Для него это были пятые выборы: он возглавляет страну с 1992 года.

За пост также боролись депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).