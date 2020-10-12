Глава Таджикистана в пятый раз избран президентом

Центральная избирательная комиссия огласила результаты президентских выборов в Таджикистане. Победил действующий глава государства Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), передает ТАСС.

Явка на выборах, по данным ЦИК, составила 85,3%. При этом Рахмон набрал 90,9% голосов. Для него это были пятые выборы: он возглавляет страну с 1992 года.

За пост также боролись депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

| 2020-10-12T09:28:08+04:00 12 октября 2020, 12:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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