12 мая начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев принял делегацию во главе с Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфуллахом Хаджимуфтуоглу.

Как сообщили АПА в СГБ, поприветствовав гостя, Али Нагиев отметил, что совместными усилиями глав государств достигнут наивысший уровень отношений между двумя братскими и партнерскими странами, а также дальнейшее расширение сотрудничества в области безопасности в соответствии с Шушинской декларацией, подписанной 15 июня прошлого года.

Особо подчеркнув поддержку, оказываемую Турцией региональной стабильности, сохранения мира и спокойствия в регионе, начальник службы выразил уверенность в том, что двусторонние связи будут укрепляться для дальнейшего обеспечения безопасности в регионе.

Выразив благодарность за высокое гостеприимство и теплый прием, турецкий гость выразил удовлетворение уровнем межгосударственного сотрудничества по вопросам безопасности, подчеркнул важность постоянного развития этих отношений.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.