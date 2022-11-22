Азербайджан выстроил крепкое сотрудничество с НАТО в области обеспечения мира и безопасности.

Как сообщает #, об этом глава представительства Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде заявил в ходе проходящей в Университете ADA конференции высоко уровня «Женщины за устойчивое завтра».

Гусейнзаде отметил роль азербайджанских миротворцев в рамках миссии НАТО в Афганистане.

По его словам, в настоящее время НАТО поддерживает сотрудничество с Азербайджаном по двум основных сферам: практическое сотрудничество и политический диалог.

«Также мы уделяет внимание вопросу участия женщин в мире и безопасности», заявил глава представительства.

Джафар Гусейнзаде отметил важность представленности женщин в сфере миростроительства на пост-конфликтом этапе на всех уровнях, особенно в вопросах восстановления освобожденных территорий и реинтеграции.

«Провокации Армении негативно действуют на мирный процесс и нормализацию отношений с Азербайджаном», добавил он.