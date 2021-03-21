Глава Пентагона прибыл в Кабул для переговоров с Ашрафом Гани

Президент Афганистана Ашраф Гани провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл в воскресенье с необъявленным визитом в Кабул, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

Канцелярия главы афганского государства, замечает телеканал, не приводит никаких подробностей о состоявшейся встрече.

Визит Остина в Кабул проходит на фоне разногласий между представителями Вашингтона и радикального движения «Талибан» по поводу выполнения подписанного между сторонами соглашения в Дохе, одним из основных пунктов которого является вывод американских войск из страны до 1 мая нынешнего года.

Минувшим днем глава Пентагона заявил в Нью-Дели, что президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана. По словам Остина, в администрации по этому вопросу «продолжается тщательный процесс, и президент действительно работает над принятием этого решения». Министр подчеркнул, что правительство при рассмотрении данного вопроса опирается на логистический аспект и «оставляет открытыми как можно больше возможностей».

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.