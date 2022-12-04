Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин обвинил Россию в том, что агрессор с намеренной жестокостью целится в гражданское население и объекты инфраструктуры Украины.

Как он отметил во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рейгана в Сими Вэлли, Российская Федерация убила тысячи украинцев.

«Россия с преднамеренной жестокостью ставит гражданское население и гражданскую инфраструктуру под прицел своих пушек. Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц», – подчеркнул Остин.

По его словам, страны, граничащие с РФ, смотрят на такую имперскую агрессию с растущей тревогой. Остин также добавил, что боевые действия в Украине показали миру тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.