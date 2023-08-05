Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили подтвердил в субботу, что среди пропавших в районе схода оползня на горном курорте Шови есть дети.

«Среди пропавших семь или восемь детей», — сказал министр журналистам.

Ранее руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили сообщил, что на данном этапе обнаружено 17 тел погибших при сходе оползня, идентифицированы семь.

Среди погибших есть гражданка РФ. Информацию о гибели россиянки подтвердили в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

Согласно данным МВД, на данном этапе официально пропавшими числятся 18 человек.