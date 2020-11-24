Глава Минобороны Турции прокомментировал обыск турецкого сухогруза в Средиземном море

Операция IRINI была изначально обречена на провал, поскольку претит всем нормам международного права.

Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя во вторник журналистам обыск турецкого сухогруза в Средиземном море.

По словам главы оборонного ведомства, обыск судна под иностранным флагом полностью противоречит международному праву. Действия противоречат всем правилам, — отметил Акар.

«К сожалению заявления наших союзников не полностью соответствуют действительности, некоторые факты искажены», — добавил Акар.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября у берегов греческого полуострова Морея. Путь судна преградил фрегат ВМС Германии.

Согласно нормам международного морского права, досмотр судна под иностранным флагом, может проводиться лишь с согласия команды. Согласие дано не было. Несмотря на это, германские военные высадились на вертолете на сухогруз.

Экипаж ROSELINA-A снял на мобильные телефоны противоправные действия германских военных.

Военные с немецкого фрегата произвели обыск контейнеров, находившихся на борту сухогруза. Затем сухогруз продолжил движение в направлении Ливии.

В Анкаре назвали действия германской стороны «скандальными» и пообещали обратиться в международные организации в связи с провокацией в Средиземном море.