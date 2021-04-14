Глава минобороны Германии обвинила РФ в провокации на границе с Украиной

Глава министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что российская сторона якобы пытается устроить провокацию на границе с Украиной. Об этом сообщает телеканал ARD.

«Российская сторона предпринимает все усилия, чтобы спровоцировать реакцию, и мы вместе с Украиной не хотим участвовать в этой игре», — подчеркнула она.

Также глава минобороны отметила, что в Германии очень надеются, что «дальнейшей эскалации этого конфликта не случится».

В последнее время страны Запада выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны Российской Федерации на Украине.