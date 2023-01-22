Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время совершит визит в Украину, возможно, в течение следующих четырех недель. Об этом он сообщил в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag.

«Это еще окончательно не определено», — сказал Писториус, отвечая на вопрос, куда он поедет в первую очередь. «Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — отметил глава Минобороны ФРГ.

При этом министр напомнил, что в пятницу встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ для интенсивного обмена мнениями.

В то же время Писториус ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. «Мы ведем очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами, прежде всего с США. Чтобы быть максимально подготовленными к возможным решениям, в пятницу я поручил своей команде тщательно все изучить, чтобы в случае возникновения каких-либо обстоятельств мы не теряли времени даром», — заявил министр.