Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался от участия в официальном ужине глав внешнеполитических ведомств G20 на Бали, чтобы там не пересекаться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что мероприятие 7 июля состоялось под руководством министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Отмечается, что Хаяси не присутствовал на нем в знак протеста против российского вторжения в Украину. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Индонезию уже после ужина.

Саммит глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит на Бали 7–8 июля. Главной целью станет определение повестки ноябрьского саммита лидеров 20 крупнейших мировых экономик в Индонезии. (Газета.Ру)