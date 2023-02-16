Турция признательна партнерам по НАТО за поддержку на фоне последствий разрушительных землетрясений. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Анкаре.

Глава турецкой дипломатии напомнил о прибытии в зону бедствия групп спасателей, а также переброске иной помощи из стран НАТО.

Чавушоглу сообщил, что после сегодняшней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, генсек НАТО посетит зону бедствия, где его встретит министр национальной обороны Хулуси Акар.

Турецкий министра сказал далее, что в числе прочих обсудил со Столтенбергом региональные процессы, в том числе, ситуацию в Украине и зерновую сделку.

Кроме того, затронута тема заявок Швеции и Финляндии в НАТО, «хотя этот вопрос не является приоритетным для Анкары».

Состоялся обмен мнениями по выполнению обязательств в рамках трехстороннего Меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях саммита НАТО в Мадриде, пояснил Чавушоглу.

«Мы ожидаем от двух скандинавских государств выполнения данных обещаний, ни на словах, а на деле. Заявлять, что Швеция и Финляндия вовсе не выполнили обязательств, было бы неверным. Однако, мы не видим шагов, которых ожидаем от этих стран», — сказал турецкий министр.

Столтенберг в свою очередь отметил что блок НАТО солидарен с Турцией и разделяет боль турецкого народа.

«Налицо самое смертоносное и ужасное бедствие на территории Альянса с момента создания блока. Во всех странах НАТО проводятся кампании по сбору помощи для жителей зоны бедствия в Турции, перечисляются миллионы евро. Это и есть символ нашей солидарности», — отметил Столтенберг.

Он напомнил, блок НАТО начал активную поддержку Турции сразу после поступления информации о разрушительном бедствии.