Глава МИД Сербии потребовал от ООН отчет о происхождении коронавируса

Ведущие мировые силы, Организация Объединенных Наций (ООН) и ее Совет Безопасности должны будут дать отчет мировому сообществу о происхождении коронавируса. Об этом заявил в субботу первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает ТАСС.

«Мировые силы, но прежде всего ООН и СБ ООН должны дать ответ о происхождении вируса, вызывающего заболевание COVID-19, то есть объяснить, природный это вирус или лабораторный. Идет ли речь о биологической войне?» — цитирует министра агентство Tanjug. Дачич подчеркнул, что насчет происхождения коронавируса «существует ряд теорий».

В Сербии от эпидемии коронавируса погиб 71 человек, инфицированы 3105. Страна полностью закрыла границы, ввела чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.