Глава МИД Сергей Лавров заявил, что угроза ядерной войны «реальна», ее недопустимость является принципиальной позицией России. Об этом он сообщил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим, и, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал он.

Лавров также заявил, что конфликт в Украине завершится договором, параметры которого будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал он.