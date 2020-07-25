Глава МИД провел видеоконференцию с послами Азербайджана в странах, где соотечественники пострадали от действий радикальных армян

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел видеоконференцию с послами Азербайджана в странах, где наши дипломатические представительства и соотечественники пострадали от агрессивных действий радикальных армянских сил, сообщает МИД Азербайджана.

«Провел переговоры с послами Азербайджана в странах, где наши дипломатические представительства и соотечественники пострадали от агрессивных действий радикальных армянских сил. Благодарность помощнику президента Хикмету Гаджиеву и председателю Комитета диаспоры Фуаду Мурадову за участие во встрече», — написал министр в tvitter.

| 2020-07-25T00:50:31+04:00 25 июля 2020, 05:06|12345 (Пока оценок нет)
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