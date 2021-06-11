«Северный поток – 2» – это проект, который будет представлять прямую угрозу миру во всей Европе, если он будет достроен. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью газете Rzeczpospolita, вышедшем 11 июня.

Военная угроза Украине, Польше и другим странам НАТО в Европе будет возрастать после запуска газопровода, подчеркнул он.

Рау вспомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, который, объявив о завершении укладки первой нитки трубопровода, сказал, что Украине придется проявлять «добрую волю» после достройки «Северного потока – 2».

«Вы знаете, что это значит в устах российского лидера. Это угроза», – сказал Рау.

Глава МИД Польши подчеркнул, что Россия ведет агрессивную политику по отношению к своим соседям, «используя вооруженное нападение, шантаж и угрозы».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», по мнению Рау, изначально были проектами, направленными на разрушение единства Запада. Правительство Германии уже «попалось в эту ловушку», сейчас в нее попадает администрация президента США Джо Байдена, добавил министр иностранных дел Польши. (gordonua.com)