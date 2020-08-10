Глава МИД Германии считает преждевременным возвращение России в G8

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас накануне своей поездки в Россию подтвердил свою позицию против возвращения России в ряды «большой восьмерки». «Пока нет решения по восточной Украине, нет и возможности вновь превращать G7 в G8», — заявил он в понедельник, 10 августа, в Берлине.

11 августа Мас летит с однодневным визитом в Москву, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Затем направится в Санкт-Петербург, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда.

На встрече с Лавровым, по заявлению Маса, планируется обсуждение ситуации в Ливии, соглашения по атомной программе Ирана, совместной работы в Совете Безопасности ООН, ситуации в Беларуси после выборов.

«Есть много тем, к которым у нас совершенно различные подходы, но именно поэтому необходимо сесть за стол переговоров и говорить друг с другом», — указал Мас. На вопрос о том, станут ли предметом обсуждения в Москве угрозы санкций США в отношении немецких фирм, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», глава германского МИДа заявил, что, в первую очередь, этот вопрос будет обсуждаться с Вашингтоном. (DW)