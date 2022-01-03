«Министр иностранных дел Бербок в среду посетит Вашингтон, там она проведет встречу с Энтони Блинкеном и другими партнерами по переговорам… На переговорах будет обсуждена вся палитра двухсторонних отношений, но, конечно, и острые внешнеполитические темы, прежде всего ситуация вокруг украинской границы и предстоящие двухсторонние и международные форматы диалога с Россией», — сказал Бургер.