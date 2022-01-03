Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обсудит в среду в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном Украину и диалог с Россией, заявил на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.
«Министр иностранных дел Бербок в среду посетит Вашингтон, там она проведет встречу с Энтони Блинкеном и другими партнерами по переговорам… На переговорах будет обсуждена вся палитра двухсторонних отношений, но, конечно, и острые внешнеполитические темы, прежде всего ситуация вокруг украинской границы и предстоящие двухсторонние и международные форматы диалога с Россией», — сказал Бургер.
Это будет вторая встреча Бербок и Блинкена, ранее они встречались в Ливерпуле на полях СМИД G7.